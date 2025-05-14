657 sayılı kanunda artık kurumlar arası nakil işlemlerinin yapılamaması

Belediyede çalışan bir mühendisim fakat farklı bir kamu kurumuna nakil işlemi yapacaktım. Kurumuma bu şekilde yazı geldi.

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

bu kararı yargıya taşıyabilir miyim ? sözleşmeliden kadroluya geçtiğim için bu şekilde nakil işlemi yapılamıyor ama farklı bir belediyeden bir arkadaş önceden kadrolu olarak girdiği için nakil işlemi yapılıyor. Madem nakil işlemi olmayacak ikisinede olmasın o zaman ya da benim de nakil işlemim yapılsın.