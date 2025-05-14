Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 10:20
Kredi kartı otomatik tahsilat

Maaşımız bu gece yatacak kredi kartına 200 k borcum var geçen maaş döneminde ödememiştim 20 gün gecikmede hesaba para attığımda otomatk çekmişti

Bazı arkadaşlarım da aynısını yaşamış maaş yattığı gibi çek başka hesaba dediler otomatik tahsil eder mi ederse beni sıkıntıya sokucak

Bilen veya aynı durumu yaşayan arkadaşlar bilgilendirebilir mi


E.Kayı Han
Editor
14 Mayıs 2025 11:03

Banka çekmeden başka bir hesaba gönderemezsen otomatik tahsil eder.

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