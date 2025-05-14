Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 10:39
Danıştay

2 yılı geçkin danıştay dosyam da esastan havale için beklemede ibaresi esastan havale sırasında oldu.Bunun anlamı nedir ne kadar sürer bilgi verebilecek var mı

Emniyet personeli iken disiplin puanı nedeniyle ihraç edilmiştim

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