Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 11:18
EŞ DURUMU TAYİNİ DETAY

her ikisi de sözleşmeli öğretmen(2.yılını tamamlayacak)aynı ildeyiz ama farklı ilçelerde çalışıyoruz bu durumda eş durumu yapabilir miyiz?eş durumu için illa yer olmak zorunda mı yoksa ilçe emrine vs verilmesi zorunlu mu ya da bunu yapmayıp yerinde kal mı diyecek


tonya61
Aday Memur
14 Mayıs 2025 11:28
Aynı ildeyseniz il ve ilçe emri işi olmuyor.Sözleşmelilerin eş durumu için 3 yıl geçmesi gerekmiyor muydu?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 il içi yer değiştirme Münhal listeKurban bayramı tatili uzar mı?Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?Memur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?Meslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7Öğretmenlik mi şube müdürlüğü muAile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?Ankara Tarih branşı iliçiÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İdarenin Alan değişikliği kararnamesini yanlış yazması

Sözlük

istanbul 4 acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 2 İnterneti kesilince hayatını sorgulayan modern birey 1 Sabah Alarmını Erteleyip Hayatı da Erteleyenler 1 kulaklıkla müzik dinlemek 1 İnsan insanın acısını alır 2 Balık İzlerinin Sesi 4 Bir umuda hapsetmek 3 güne bir söz bırak 4 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Türkiye'nin aile istatistikleri açıklandıTrump, Şara ve Erdoğan Ortadoğu Zirvesinde GörüştüErdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördükİzmir'de tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildiTavuk eti üretimi martta arttı

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir