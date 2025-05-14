KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Mayıs 2025 12:42
Yardımcı hizmetler sınıfı

meslek lisesi diplomam ile alım yapıldı sonra kadroya geçince ünvana hizmetli yazıldı bunu teknisyene nasıl geçirebiliriz

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