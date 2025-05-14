Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 13:32
Yurt dışı Görevi Bitimi İl İçi Tayin Hakkı

Merhaba. Bu sene yurtdışı görevi bitecek olanlar il içi tayin sayfasına girdiğinde görev yapmamaktadır uyarısı alıyor. Kılavuzda da yurtdışı görevinde olanlar başvuru yapamazlar diye bir bölüm var. Bu durumda ne olacak, bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

2025 il içi yer değiştirme Münhal listeKurban bayramı tatili uzar mı?Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?Memur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?Öğretmenlik mi şube müdürlüğü muMeslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7Aile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?Ankara Tarih branşı iliçiÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İdarenin Alan değişikliği kararnamesini yanlış yazması

Sözlük

mutlu eden şarkılar 1 kaybolan kedi 3 zamanı durdurabilsen ne yapardın 8 açıklama gereği duymak 1 insanlar görüyorum bir de insancıklar 1 acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 1 C2 seviyesi dil bilgisi 1 fesat kumkuması 1 mutlu eden besinler 3 Sabah Alarmını Erteleyip Hayatı da Erteleyenler 1

Son Haberler

Rize-Artvin Havalimanı'nda İkinci ILS Sistemi KurulduErdoğan: Terörün, Silahın, Şiddetin Devri Artık KapanmıştırMilli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim AçıklamasıAdalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu DeğilSağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıklı Toplum İçin Çalışıyoruz

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir