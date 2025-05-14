Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


14 Mayıs 2025 13:41
teiaş inşaat teknikeri
Teiaş tekniker çalışma şartları nasıl ? Sizce 657 mi yoksa sürekli işçi olarak teiaşmı?

Çok Yazılan Konular

KİT Yönetişim ReformuBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTürkşeker sözleşmeli mühendis ve tekniker alımı sonuçları hk.DSİ 2024 Giyim YardımıBecayiş TEİAŞDHMİ 2025/1 Mekatronik Teknikeri

Sözlük

çakal 1 Sonra bir gün dedim ki. 18 istanbul 1 fesat kumkuması 1 her gidilen etkinlikten sonra o ünlü kişinin takibe alınması 1 ya gel,ol ve git/ya git,ol ve gel 1 mikser 1 Sözlük 4 çüş 1 İnterneti kesilince hayatını sorgulayan modern birey 1

Son Haberler

Erdoğan'dan çiftçilere destek açıklaması: Yıl sonunda 135 milyar lirayı bulacakSanal Kumar Bağımlılığına Karşı Yeni Eylem Planı AçıklandıTrafik Kazasında Öğretmen ve Oğlu Hayatını KaybettiYalova-İzmit Yolunda Zincirleme Kaza: 5 YaralıAntalya'da NATO Toplantısı: Türkiye'nin Güvenlik Katkıları

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir