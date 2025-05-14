Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


14 Mayıs 2025 13:42
TEİAŞ İnşaat teknikeri
Teiaş tekniker çalışma şartları nasıl ? Sizce 657 mi yoksa sürekli işçi olarak teiaşmı?

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