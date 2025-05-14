Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 13:51
Mazeret ataması sonrası norm fazlası ataması nasıl olacak?

İliçinde gitmek istediğim bir okul var. Norm fazlasıyım. Gitmek istediğim okuldaki kişi eş durumundan başka bir şehre tayin isteyecekmiş. Büyük ihtimal bu kişinin tayini gerçekleşecek. Aşağıda yazılan birinci aşamaya göre bu kişinin kurumu muhtemelen boşalacak kurum olarak gözükür mü? Aşağıda yazılan ikinci aşamaya göre farklı bir ilden başka bir kişi de bu kişinin okulunu muhtemelen boşalacak diye görüp yazabilir mi? Eş durumu tayinlerinden 2-3 gün sonra norm fazlaları tayin dönemi var. Ben eş durumu tayinleri bittikten sonra bu okulu tercih edebiliyorum yani. Bana bu okula gitmem için bir fırsat doğuyor. Aşağıda bulunan maddeler geçen seneki eş durumu tayin klavuzundan.

1- Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna

göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

2- İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm

kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine

başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.


Datdiriditdit
Memur
14 Mayıs 2025 14:01

Gitmek istediğiniz okulu il içi atamada tercih eder ve sıra kaydı oluşturursunuz. Gitmek istediğiniz okulda norm açığı oluştuğunda sıra kaydı oluşturduğunuz için kimse ihtiyacı göremez. Yapılacak ilk sıra atamasından başlayarak 12 Ağustosa kadar çalıştırılacak tüm sıra atamalarında şansınız olur. Sizden daha yüksek puanlı birisi sırada olmadığı sürece okul sizin için ayrılmış olur.


Datdiriditdit
Memur
14 Mayıs 2025 14:03

Ayrıca sıra kaydı oluşturulan okul için Kılavuzda mahkeme kararı hariç hiçbir atamaya açılmaz diyor


ton2000
14 Mayıs 2025 14:16

Yaz Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme

1.Aşama Başvuru18-28 Temmuz 2025

2.Aşama Başvuru30 Temmuz - 4 Ağustos 2025

Atama6 Ağustos 2025

Tebligat ve İlişik Kesme7 Ağustos 2025

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sıra Ataması

Sıranın Çalıştırılması11 Ağustos 2025

Atama

Tebligat ve İlişik Kesme12 Ağustos 2025

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Dağılımı

Başvuru13-22 Ağustos 2025

Atama27 Ağustos 2025

Tebligat ve İlişik Kesme28 Ağustos 2025

Hocam sıra çalıştırılması Yaz Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme den sonra yapılacak yukarıda yazılan 2025 yer değiştirme takvimine göre. Hizmet puanım da yüksek. Yani aynı anda yapılsa mazere bağlı ve sıra ataması yine büyük bir şansım oluyor.

Datdiriditdit, 12 saat önce

Gitmek istediğiniz okulu il içi atamada tercih eder ve sıra kaydı oluşturursunuz. Gitmek istediğiniz okulda norm açığı oluştuğunda sıra kaydı oluşturduğunuz için kimse ihtiyacı göremez. Yapılacak ilk sıra atamasından başlayarak 12 Ağustosa kadar çalıştırılacak tüm sıra atamalarında şansınız olur. Sizden daha yüksek puanlı birisi sırada olmadığı sürece okul sizin için ayrılmış olur.


ton2000
14 Mayıs 2025 14:20

Yani ben tercih ettiğimde muhtemelen boşalacak diye göremez mi sırada olduğum için. Göremezse sorun yok.


bahçesaray
Şef
14 Mayıs 2025 14:27

bu kişinin yerine yine iller arası özür grubundan birisi ya da 2. sıra çalıştırmada birisi gele bilir


Datdiriditdit
Memur
14 Mayıs 2025 15:44

Sıra kaydı oluşturulmuşsa il içi sıra ataması dışında hiçbir atama döneminde birisi atanamaz

bahçesaray, 11 saat önce

bu kişinin yerine yine iller arası özür grubundan birisi ya da 2. sıra çalıştırmada birisi gele bilir


harveySpecterr
Aday Memur
14 Mayıs 2025 16:23
sıra kaydı il içinden atama olmazsa hemen mi oluşacak uani 20 Mayıs ta mı yoksa ilk sıra ataması olan 12 agustosta mı eğer 20 Mayıs ta olursa mazeretin bi anlamı olmuyor anlamına mı geliyor
Datdiriditdit, 10 saat önce

Sıra kaydı oluşturulmuşsa il içi sıra ataması dışında hiçbir atama döneminde birisi atanamaz


Datdiriditdit
Memur
14 Mayıs 2025 17:40

İl içi yer değiştirme klavuzunun F maddesi öyle diyor. 12 ağustosa kadar 2kez daha sıra çalıştırılacak o tarihe kadar oluşabilecek tüm boşluklar sıra aramasına tahsis edilecek.

Bu koşullarda il içi ataması yada norm fazlası ataması dışında atanılabilecek merkez okul bulmanız imkansız gibi birşey

harveySpecterr, 9 saat önce
sıra kaydı il içinden atama olmazsa hemen mi oluşacak uani 20 Mayıs ta mı yoksa ilk sıra ataması olan 12 agustosta mı eğer 20 Mayıs ta olursa mazeretin bi anlamı olmuyor anlamına mı geliyor

hakmell
Aday Memur
14 Mayıs 2025 21:09

Hocam öyleyse bir ildeki tüm okullar için sıra tayini oluşturulabilir dolayısıyla o ilde il dışına il içi mazerete ve il dışı mazerete hiç okul acilmayabikir doğru mu anlıyorum . Bu durum büyük bir haksizligida beraberinde getirmez mi

Datdiriditdit, 8 saat önce

İl içi yer değiştirme klavuzunun F maddesi öyle diyor. 12 ağustosa kadar 2kez daha sıra çalıştırılacak o tarihe kadar oluşabilecek tüm boşluklar sıra aramasına tahsis edilecek.

Bu koşullarda il içi ataması yada norm fazlası ataması dışında atanılabilecek merkez okul bulmanız imkansız gibi birşey


ton2000
15 Mayıs 2025 00:57

Hocam iliçinde istediği okula gitmek isteyenler için haksızlık olmuyor mu peki hocam diğer türlü? ildışı mazeret ile il emrine atananlar oldu geçen sene. istedikleri ile atanabildildiler yani. uzak bir ilçede senelerce çalışıp hiçbir mazareti olmayan kişi il merkezine gelmek istese mazaret tayinlerinden gelenlerden dolayı gelemeyebiliyor. bu kişilere haksızlık oluyor bence.

hakmell, 4 saat önce

Hocam öyleyse bir ildeki tüm okullar için sıra tayini oluşturulabilir dolayısıyla o ilde il dışına il içi mazerete ve il dışı mazerete hiç okul acilmayabikir doğru mu anlıyorum . Bu durum büyük bir haksizligida beraberinde getirmez mi

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