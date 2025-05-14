Mazeret ataması sonrası norm fazlası ataması nasıl olacak?

sıra kaydı il içinden atama olmazsa hemen mi oluşacak uani 20 Mayıs ta mı yoksa ilk sıra ataması olan 12 agustosta mı eğer 20 Mayıs ta olursa mazeretin bi anlamı olmuyor anlamına mı geliyor

sıra kaydı il içinden atama olmazsa hemen mi oluşacak uani 20 Mayıs ta mı yoksa ilk sıra ataması olan 12 agustosta mı eğer 20 Mayıs ta olursa mazeretin bi anlamı olmuyor anlamına mı geliyor