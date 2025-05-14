Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 13:56
Askerlik dönüşü hk.(bilgisi olanlar acil)

belediyede çalışan memuru askerlik dönüşünde kurumu işe başlatmak zorundamıdır başlatmama gibi bir seceneği varmı?(ikinci bir soru: kadrolu veya sözleşmeli farkedermi?)


debug
Genel Müdür
14 Mayıs 2025 14:19

Başlatmak zorunda. Tabi askerlik dönüşü 30 gün içerisinde başvurmanız gerekir. Başvurunuz akabinde 7 gün içerisinde işe başlatmak zorunda kurum. kadrolu sözleşmeli farkı yok


bilgisayartekniker
Memur
14 Mayıs 2025 14:21

tamamdır hocam teşekkürler

debug, 1 saat önce

Başlatmak zorunda. Tabi askerlik dönüşü 30 gün içerisinde başvurmanız gerekir. Başvurunuz akabinde 7 gün içerisinde işe başlatmak zorunda kurum. kadrolu sözleşmeli farkı yok

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