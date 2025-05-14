Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 14:23
şehir içi şehirler arası nakliyat
şehirler arası nakliyat 05451209795

Çok Yazılan Konular

2025 il içi yer değiştirme Münhal listeKurban bayramı tatili uzar mı?Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?Memur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?Öğretmenlik mi şube müdürlüğü muMeslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7Aile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?Ankara Tarih branşı iliçiÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İdarenin Alan değişikliği kararnamesini yanlış yazması

Sözlük

Balık İzlerinin Sesi 4 İnterneti kesilince hayatını sorgulayan modern birey 1 insanlar görüyorum bir de insancıklar 1 Maaş Günü Bir Başka Güzelsin 3 şaka gibi gelmek 1 çüş 1 gastronomi şehirlerimiz 2 İkizler Paradoksu 2 C2 seviyesi dil bilgisi 1 Seyahat Severlerin Hayallerini Süsleyen Meslekler 8

Son Haberler

Erdoğan'dan çiftçilere destek açıklaması: Yıl sonunda 135 milyar lirayı bulacakSanal Kumar Bağımlılığına Karşı Yeni Eylem Planı AçıklandıTrafik Kazasında Öğretmen ve Oğlu Hayatını KaybettiYalova-İzmit Yolunda Zincirleme Kaza: 5 YaralıAntalya'da NATO Toplantısı: Türkiye'nin Güvenlik Katkıları

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir