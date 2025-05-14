Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 14:43
Kredi borcu öderken maaşa icra gelir mi?

Arkadaşlar maaşım 49.500 civarı. Ayda 33.400 lira iş bankasına kredi kesiliyor maaş bankası. Bu aydan başlamak üzere 1/4 oranında başka dosyadan icra kesintisi yapıldı. Sonuç bana yarın sıfır lira kalacak hesabımda. Yani maaşım olduğu gibi 6-7 ay daha kesilecek. Ben buna itiraz edebilir miyim?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
14 Mayıs 2025 14:58
maaşınızda icra kesintisi varken ek ödemeler dışında otomatik kesinti yapılamaz. bddk'nın sitesinden bu durumu bildirin.

metinturan99
Aday Memur
14 Mayıs 2025 15:01

Kredimi 4aydir ödüyorum, 8 ay daha sürecek. İcra bu ay başladı,6-7 ay sürecek. Hangisine nasıl itiraz edebilirim. Sonuçta yaşamımı devam ettirmem için bir miktar para kalması gerekiyor. Tek geçim kaynağım maaşım, ondan da bir lira bile kalmayacak

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