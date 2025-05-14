Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Mayıs 2025 15:07
İstifa Sonrası Atama

Merhabalar ben usulüne uygun olmayarak istifa ettim 1 yıl sonra istifa sonrası için atama olursa sadece kendi hastaneme mi dönebiliyorum yoksa kurada açılan diğer şehirlere de başvurabilir miyim

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