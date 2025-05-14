Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 15:19
Tarım ve Orman Bakanlığı 4/B Li Personel
Merhaba arkadaşlar. Bir ilçede sözleşmeli büro personeliyim. 3 Mayısta ilk yılımı doldurdum. merkeze yakın ilçelerden birine geçici görevlendirme talebinde bulunmak istiyorum. Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim?

Çok Yazılan Konular

Bakanlık değiştirmeTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır Görevde Yükselme Sınavı Açmıyor(!)Aday Memur EğitimiTarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiCan Güvenliği Nedeniyle Mazeret tayini yapan kişiler var mı ?Sınavsız ünvan değişikliğiMaliye bakanlığıÖn lisans adalet bölümü kpss p3 86,5 puanla atanabilir miyim?İstifa sonrası dönüş

Sözlük

İnterneti kesilince hayatını sorgulayan modern birey 1 şaka gibi gelmek 1 Balık İzlerinin Sesi 4 Küçük bir tesadüf ama tüm gününüzü değiştiren olay 1 şu an çalan şarkı 3 mutlu eden sesler 4 babaya skinny pantolon almak 1 mutlu eden besinler 3 insanlar görüyorum bir de insancıklar 1 Maaş Günü Bir Başka Güzelsin 3

Son Haberler

Erdoğan'dan çiftçilere destek açıklaması: Yıl sonunda 135 milyar lirayı bulacakSanal Kumar Bağımlılığına Karşı Yeni Eylem Planı AçıklandıTrafik Kazasında Öğretmen ve Oğlu Hayatını KaybettiYalova-İzmit Yolunda Zincirleme Kaza: 5 YaralıAntalya'da NATO Toplantısı: Türkiye'nin Güvenlik Katkıları

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir