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Editörler : Changes


14 Mayıs 2025 15:22
Gidiyorsun AKP !

2019 yılında yenilenmiş istanbul seçimlerinde aponun mektubunu okuttun ve akabinde 10 bin olan oy farkı 800 bine çıkmıştı.

şimdi aynı bebek katiline sırf koltuk gitmesin diye dayamak açık bir şekilde ben batıyorum demenin gayri resmi halidir.

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