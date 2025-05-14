Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Mayıs 2025 15:41
Aynı Bakanlık Eş Durumu

merhabalar aynı bakanlıkta eş durumu tayini yapmak istiyorum. eşim kadrolu hemşire izmirde çalışıyor, bende 3 yılımı doldurdum teknikerim. 1E istanbuldan 1D izmir iline eş durumu tayini yapmak istiyorum. olumlu/olumsuz nasıl sonuçlanır bilgisi olan yazabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Eş Durumu TayiniBoşanma Tayini ve ÇocuklarSağlık Bakanlığı Personel AlımıEş Durumu TayiniYolluk ParasıDilekçemi Müdür Kabul Etmedi3+1 sözleşmeli eş durumuSözleşmeli Personel Refakat izni ?Promosyon Beklentiniz Ne Kadar Arkadaşlar?Eş Durumu Tayini Hk.

Sözlük

çingene palamudu 1 şu an çalan şarkı 3 mutlu eden şarkılar 1 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 11 2025 Eurovision şarkı yarışması 5 yenilgi 1 Maaş Günü Bir Başka Güzelsin 3 Sözlük 4 Kendinizi dizi karakteri gibi hissettiğiniz an 1 açıklama gereği duymak 1

Son Haberler

Süper Lig'den, BAL'a! Köklü takımların önlenemez düşüşüListeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat ÇıktıBaşıboş köpek 5 yaşındaki çocuğa saldırdıValiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye DüştüBakan Göktaş: Engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırdık

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir