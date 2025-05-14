Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


14 Mayıs 2025 15:54
1. Dereceye 3600 ek gösterge ne durumda ?

1. Dereceye 3600 ek göstege ne durumda ????? ses seda yok. sendi̇kacilara soruyoruz "seçi̇mden önce mutlak olacak 2026 yada 2027 ocak olabi̇li̇r" di̇yorlar....

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