Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 16:03
Uzman katiplik ve Adalet Hizmetleri Sınıfı

Bakanlığın dün yayımladığı Yargı Reformu Stratejisi Eylem planı adlı bir belgeye göre uzman katiplik ve Adalet Hizmetleri Sınıfı 2026 yılında oluşturulacakmış.

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