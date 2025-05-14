Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 16:08
İl ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde BÜTCE VE TAHAKKUK BİRİMİ KURULACAK

KENDİ İLİNİZ İLÇENİZDE DE KURULAN OLDU MU BÜTCE VE TAHAKKUK BİRİMİ kurulduysa ayrı bi odamı oldu kurdular yoksa birimlerden bi kişimi görevlendirildi

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