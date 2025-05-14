Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 16:09
3+1 sözleşmeli personel eş durumu tayini

Eş durumu için mazeret yazdım sözleşmeli personelim eşim kamuda sözleşmeli bakanlık 3+1 maddesi gereği red vermiş. Mazeret için 3 yıl sağlık ve can güvenliği harici başka bir yere atanamaz, memur kadrolarına atananlar en az 1 yıl daha görev yapar ibaresinde 3. yılı doldurduktan sonra 1 yıl daha mı çalışmamız gerekiyor yoksa 3. yılı doldurduktan sonra talepte bulunabilir miyiz ? TEŞEKKÜRLER


E.Kayı Han
Editor
14 Mayıs 2025 16:18

3 yıl geçtikten sonra memur kadrosuna atanacaksınız ondan sonra bir yıl daha bekleyeceksiniz.


ahmet çay
Aday Memur
14 Mayıs 2025 16:21

teşekkürler hocam

E.Kayı Han, 1 saat önce

3 yıl geçtikten sonra memur kadrosuna atanacaksınız ondan sonra bir yıl daha bekleyeceksiniz.

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