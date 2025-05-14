Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea



Becayiş istiyor
14 Mayıs 2025 16:10
2025 il içi fen bilimleri - Kütahya, Uşak listesi var mı?

merhaba arkadaşlar 2025 fen bilimleri kütahya ve uşak için il içi listelerini paylaşır mısınız


mumtaxx
Aday Memur
14 Mayıs 2025 17:14

Kutahya pazarlar 1 boş


Kader6443
Aday Memur
14 Mayıs 2025 19:15

Tüm Kütahya olarak link atar mısınız


beatle10
14 Mayıs 2025 19:43
Merhaba değerli meslektaşlarım. İngilizce İzmir, Bursa, Çanakkale ve Manisa için il içi boş kontenjanları paylaşabilir misiniz rica etsem?

berfin-meb
Müsteşar
14 Mayıs 2025 23:44

Bu saydığınız illerden sadece Bursa açıkladı..

BURSA

https://bursa.meb.gov.tr/www/2025-yili-ogretmenlerin-il-ici-istege-bagli-yer-degistirme-duyurusu-uzerine-hazirlanan-ihtiyac-listesi/icerik/5432

beatle10, 6 saat önce
Merhaba değerli meslektaşlarım. İngilizce İzmir, Bursa, Çanakkale ve Manisa için il içi boş kontenjanları paylaşabilir misiniz rica etsem?

beatle10
14 Mayıs 2025 23:55
Teşekkür ederim
berfin-meb, 2 saat önce

Bu saydığınız illerden sadece Bursa açıkladı..

BURSA

https://bursa.meb.gov.tr/www/2025-yili-ogretmenlerin-il-ici-istege-bagli-yer-degistirme-duyurusu-uzerine-hazirlanan-ihtiyac-listesi/icerik/5432

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