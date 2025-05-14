Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea



Becayiş istiyor
14 Mayıs 2025 16:10
2025 il içi

merhaba arkadaşlar 2025 fen bilimleri kütahya ve uşak için il içi listelerini paylaşır mısınız


mumtaxx
Aday Memur
14 Mayıs 2025 17:14

Kutahya pazarlar 1 boş

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 il içi yer değiştirme Münhal listeKurban bayramı tatili uzar mı?Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?Öğretmenlik mi şube müdürlüğü muMemur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?Meslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Aile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?Ankara Tarih branşı iliçiİliçi tayin sorunsalı

Sözlük

gastronomi şehirlerimiz 2 yenilgi 1 40 binin üzerinde vişne ağacı ile ekonomiye katkı 2 jose mujica 1 Bir umuda hapsetmek 3 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 11 zeytinyağı gibi üste çıkmak 1 çüş 1 2025 Eurovision şarkı yarışması 5 İnterneti kesilince hayatını sorgulayan modern birey 1

Son Haberler

Süper Lig'den, BAL'a! Köklü takımların önlenemez düşüşüListeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat ÇıktıBaşıboş köpek 5 yaşındaki çocuğa saldırdıValiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye DüştüBakan Göktaş: Engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırdık

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir