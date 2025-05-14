Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Mayıs 2025 16:48
Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı

Arkadaşlar merhaba. 2025 sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı başvuruları için bir sitede mart ayı yazıyo diğerinde mayıs yazıyo. Acaba başvurular ne zaman bilgisi olan var mı ?

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