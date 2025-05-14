Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 17:13
Hedef Temelli Destek Eğitimi"

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE "HEDEF TEMELLİ DESTEK EĞİTİMİ" DERSİ

12'nci sınıflarda eğitim gören öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi, kariyer planlamalarına katkı sunulması ve üniversite hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla gelecek yıldan itibaren "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi verilecek.

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