Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Mayıs 2025 17:53
2025/4 KPSS Sonuçları Bilgi Sayfası
KPSS Sonuçları Bilgi Sayfası

Emiroglu71
Aday Memur
14 Mayıs 2025 17:55
Arkadaşlar merhaba. Atanan arkadaşlara hayırlı olsun. Puan ve yerlesilen yerler branş hakkında bilgi paylaşımı yaparsanız atanamayanlar için bı kıstas olur
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş Durumu TayiniBoşanma Tayini ve ÇocuklarEş Durumu TayiniSağlık Bakanlığı Personel AlımıDilekçemi Müdür Kabul EtmediYolluk ParasıSağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavıSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)3+1 sözleşmeli eş durumuEş Durumu Tayini Yardım

Sözlük

ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 9 fesat kumkuması 1 çüş 1 Hayata olumlu tarafindan bakmak 7 her gidilen etkinlikten sonra o ünlü kişinin takibe alınması 1 Maaş Günü Bir Başka Güzelsin 3 çingene palamudu 1 insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 3 Ceren kız der ki. 4 mikser 1

Son Haberler

Uyuşturucu ticareti yapan baba ve 3 oğlu tutuklandıBorsa günü yatay tamamladıGenel Kurul, karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandıAile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin 4 tutuklama

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir