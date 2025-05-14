Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 18:12
Şırnak il içi

Tercih ekranında dkab ve ihl hangi okullar boş paylaşır mısınız ? Malum il milli eğitimler paylaşmıyor munhal listeleri

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