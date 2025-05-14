Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 18:25
totem kart ulaştıma.
ulaştırma bakanlığı totem kart ile anlaştığı iddia edilmekte bilgisi ola bar mı

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