Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 19:14
Alan Değişikliği İle Özel Eğitim Öğretmenliğine Geçiş basladı mı?

Sadece norma fazlalları mı kurs alan herkes ıcın mı gecerli


Serdes
Aday Memur
14 Mayıs 2025 19:22

Diplomaya dayalı alan değişikliği


metaverse
Memur
14 Mayıs 2025 19:36

540 saalik kurs ile geçiş yok mudur?


uca
Daire Başkanı
14 Mayıs 2025 19:57

güncelleme geldı herkes yallah ozel egıtme dedı borma fazlaları ıcın bakanlık

Serdes, 1 saat önce

Diplomaya dayalı alan değişikliği


Serdes
Aday Memur
14 Mayıs 2025 20:19

Üstün açık uyumuşsun sanırım

uca, 46 dk. önce

güncelleme geldı herkes yallah ozel egıtme dedı borma fazlaları ıcın bakanlık

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