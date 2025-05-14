Selamın aleyküm arkadaşlar

Ben 2021?de öğrenci iken askerliği tecil ettirdin ve 2026?ya kadar tecil verildi.

Ancak 2023?te mezun oldun ve okul, mezuniyetini askerlik şubesine bildirmedi.

Bu nedenle sistemde hâlâ öğrenci olarak göründün ve ben de yoklama kaçağı olduğunu bilmiyordun.

Ancak mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl içinde yoklamaya gitmediğin için, otomatik olarak yoklama kaçağı sayıldın.

Şu an yaklaşık 17 aydır yoklama kaçağı olduğum , bu da bedelli askerlik ücretinin yükselmesine neden oldu. İlk işe başlama tarihim 23 Aralık 2023 yoklama kaçağı olduğum tarih memuriyete başladın tarihten 5 gün sonra 1 Ocak 2025 şubeyi aradığımda bu memuriyete başladığım tadihten itibaren 1 yıllık askerlik yoklama kaçak dönemim in para cezasını memur olduğum için silinceğini söyledi erteleme teklif formu ile bu formu nasıl ve nerden alabilirim başından bu şekilde iş geçen varsa yardımcı olursa sevinirim