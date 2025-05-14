Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mayıs 2025 21:19
10 yıl fiili görev sonrası Askerlik muafiyet
Arkadaşlar fiili 10 yıl görev istiyorya 1 yıl açık süresi ve alınan doktor raporları bu süreyi uzatır mı bilgisi olan yazarsa sevinirim

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