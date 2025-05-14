Taşınır kayıt yetkilisi olmayı kabul ettim ama?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Bakanlık değiştirmeCan Güvenliği Nedeniyle Mazeret tayini yapan kişiler var mı ?Tarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır Görevde Yükselme Sınavı Açmıyor(!)Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı görevde yükselmeSınavsız ünvan değişikliğiMaliye bakanlığıÖn lisans adalet bölümü kpss p3 86,5 puanla atanabilir miyim?Tarım ve Orman Bakanlığı 4/B Li Personel
Sözlük
Uzun yazan yazar 2 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 9 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 16 Seyahat Severlerin Hayallerini Süsleyen Meslekler 8 2025 Eurovision şarkı yarışması 5 güne bir söz bırak 8 beşiktaşın şampiyonluk şansının kalmaması 1 İkizler Paradoksu 3 ya gel,ol ve git/ya git,ol ve gel 1 mutlu eden sesler 4
Son Haberler
Editörün Seçimi
2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir