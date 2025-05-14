Taşınır kayıt yetkilisi olmayı kabul ettim ama?

merhaba ben 4b temizlik personeliyim 1 yıl oldu atanalı aile bakanlığına bağlı huzurevinde çalışıyorum mevcut taşınır kayıt yetkilisine başka bir görev verip beni onun yerine görevlendirme yapmak istediler fikrimi sordular o an olabilir dedim ama pek fazla bilgim yoktu ve temizlik personeline çok fazla angarya işler verildiği, bi çok yere koşturulduğu için en azından sabit bir görevim olur ve masa başı olurum diye düşündüğüm için kabul etmiş bulundum ben iyi bir üniversite son sınıfım lise mezunu olarak temizliğe atandım müdürlere endişelerimi anlattığımda da bu işi zamanıda işkurla gelmiş ilkokul mezunları yapıyor sen hayli hayli yaparsın dediler ve eski tky memuru da aynı kurumda farklı pozisyonda devam edecek sıkışttığımda yardımcı olacaktır fakat bugün depoya indik ve biraz da internette forumları okudum gözüm korktu. görev devri bir dahaki ay çıkışlar yapıldıktan sonra olcak vazgeçtim desem büyük Mobbing yerim hatta belki de resen görevlendirme yaparlar ne yapsam bilmiyorum cidden abartıldığı kadar zor mu?