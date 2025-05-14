taşınır kayıt yetkilisi olmayı kabul ettim amaa???

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Bakanlık değiştirmeTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır Görevde Yükselme Sınavı Açmıyor(!)Aday Memur EğitimiTarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiCan Güvenliği Nedeniyle Mazeret tayini yapan kişiler var mı ?Tarım ve Orman Bakanlığı 4/B Li PersonelSınavsız ünvan değişikliğiMaliye bakanlığıÖn lisans adalet bölümü kpss p3 86,5 puanla atanabilir miyim?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir