Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mayıs 2025 21:26
Bilgisayar işletmeni (gih)-polislik

Stres nedeniyle Sağlık kuruluna çıktım.doktor silahlı görevine devam mı etmek istersin yoksa memurluğa mi geçmek istersin iyi düşün dedi ve süre verdi.

Bende kararsız kaldım.

Gih olunca memlekete nokta tayin bayram seyran tatil .5 gün izin alıp 9 gün tatil.ek görev akşam görevi yok.sendika var.

Tek kötü yanı 8 bin maaş düşüyor.

Kararsiz kaldim


Yasin bambi
Aday Memur
14 Mayıs 2025 21:54
o zaman teşkilatta polis kalmaz, stres nedeniyle herkes memurluğa geçsin .doktorda ne kadar iyiymiş :)

Abuzittinkilkuyruk
14 Mayıs 2025 21:58

Kesinlikle kalmaz ama o cesareti gösterip doktora giden yok malesef.Giden adama da deli gözüyle bakılıyor.her ay 100 civarı geçiş var şu anda

Yasin bambi, 28 dk. önce
o zaman teşkilatta polis kalmaz, stres nedeniyle herkes memurluğa geçsin .doktorda ne kadar iyiymiş :)
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