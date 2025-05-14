Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 22:13
Puan 62 Sıralama 140 OGM Görevde Yükselme Sınavı İdari Şef

Sizce Şansım Var mı Mülakat a çağırırlar mı

Çok Yazılan Konular

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiEnflasyon farkı tahminleri alalımMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriKurban Bayramindan önce maaşlar yatarmiYüzde kaç zam alırızVakifbank ihtarnameÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyorSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi

Sözlük

çüş 1 2025 Eurovision şarkı yarışması 5 İkizler Paradoksu 3 mutlu eden şarkılar 1 Seyahat Severlerin Hayallerini Süsleyen Meslekler 8 babaya skinny pantolon almak 3 Çocuk gibi davranmak 3 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 21 İssot 3 fesat kumkuması 1

Son Haberler

Tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandıYangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı AramışBayraktar TB3'ten DENİZKURDU'nda tam isabetİstanbul'da suya yüzde 10 zam geldiDevlet desteğiyle evlendiler, nikah şahitleri Bakan Yardımcısı oldu

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir