Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 23:06
Norm fazlası olarak atananların il içi beyan durumu.

İle geldiğimde ilk dönem norm ataması ile yer değiştidim.şuan bulunduğum kurumda 1.5 yıl , bulunduğum ilde 2. yılım bu durumda il içi tayine "'Dönüştürme,kapatılma,hizmetin gereği veya norm fazlası olmam sebebiyle idari tasarrufla ya da resen görev yerim değiştirildi." beyanını seçerek başvuru yapabilirmiyim ? Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

2025 il içi yer değiştirme Münhal listeKurban bayramı tatili uzar mı?Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?Memur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?Öğretmenlik mi şube müdürlüğü mu2025 yaz mazeret atamasında il emri verilir mi?Meslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İliçi tayin sorunsalıAile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?

Sözlük

şaka gibi gelmek 1 mikser 1 kulaklıkla müzik dinlemek 1 Bir cümleyle hayatı özetle 2 çakal 1 beşiktaşın şampiyonluk şansının kalmaması 1 mutlu eden insanlar 1 insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 3 yenilgi 1 2025 Eurovision şarkı yarışması 5

Son Haberler

Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçtiKurs merkezinde dehşet anları: Sınıfa girip öğrenciye saldırdıCevdet Yılmaz'dan 'Çözerse Erdoğan çözer' paylaşımıPutin, yarın İstanbul'a gelmiyorDumandan zehirlenen karı- koca ölü bulundu

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir