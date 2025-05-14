Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 23:06
Norm fazlası olarak atananların il içi beyan durumu.

İle geldiğimde ilk dönem norm ataması ile yer değiştidim.şuan bulunduğum kurumda 1.5 yıl , bulunduğum ilde 2. yılım bu durumda il içi tayine "'Dönüştürme,kapatılma,hizmetin gereği veya norm fazlası olmam sebebiyle idari tasarrufla ya da resen görev yerim değiştirildi." beyanını seçerek başvuru yapabilirmiyim ? Cevaplarınız için teşekkür ederim.


halis4242
Genel Müdür
15 Mayıs 2025 00:23

Norm fazlası atamalarında her nasıl olursa olsun başka kuruma atananlar her il içi atamasında süre şartı aranmaksızın tercih hakkına sahiptir!!?


tonya61
Aday Memur
15 Mayıs 2025 00:51
Evet,o maddeyi seçerek başvuru yapacaksınız.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?2025 il içi yer değiştirme Münhal liste2025 yaz mazeret atamasında il emri verilir mi?Kurban bayramı tatili uzar mı?Mazeret ataması sonrası norm fazlası ataması nasıl olacak?ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Memur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?Aile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?Ankara Tarih branşı iliçiÖğretmenlik mi şube müdürlüğü mu

Sözlük

ah bu şarkıların gözü kör olsun 1 güne bir söz bırak 8 Burhan Altıntop 1 kulaklıkla müzik dinlemek 1 kaybolan kedi 3 balık ayhan 1 hakkı bulut 1 şaka gibi gelmek 1 yenilgi 1 insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 3

Son Haberler

5434 Ve 5510 Kapsamında Kız Yetim Aylığı Şartlarındaki Önemli Farklılık15 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıklarıKurban Kardeşliğe ÇağrıFaizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir