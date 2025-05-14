Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 23:48
İl içi atamadan sonra eş durumu yapılabilir mi?

Merhaba. İl içi atamada tayinim çıktı diyelim. Halihazırda eşim başka bir ilde öğretmen. bu durumda yaz tatili özür grubunda il dışı isteyebilir miyim? Kılavuzda "atamadan sonra oluşan mazeret" demişler. Sizin yorumunuz nedir?

Not: Mazeret tayini isteyeceksen il içi neden istiyorsun diyenlere: Temmuzda gerçekleşmesi mümkün olan bir durum nedeniyle mazeret tayini istemeyebilirim de. Şu anki çalıştığım okulda yeter artık.

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