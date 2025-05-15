KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


15 Mayıs 2025 00:31
Tüm mülakatlardan iyi geçmesine rağmen direkt BAŞARISIZ olmak

Herkese selamlar, şu zamana kadar 2 senelik süreçte 7 tane mülakata girdim. Jandarma, Tsk ve polislik mülakatlarını içeriyor. Bazısının spor sınavlarından tam puan almama rağmen ve mülakatlarım gerçekten birçoğu iyi geçmesine rağmen direkt olarak başarısız oluyorum. Bu durum mental olarak kötü etkiliyor artık anlam verememeye başladım. Benzer durum yaşayan biri var mı? Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum.

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