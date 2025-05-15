Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçtikten sonra yıllık izin

Merhaba arkadaşlar

Ben 13.01.2022 yılından 02.01.2024 yılına kadar kadrolu memurluk yaptım ve tam olarak iki seneyi doldurmadığim için bu süre zarfında sadece 1 sefer 20 günlük yıllık izin hakkımı kullandım. 03.01.2024 tarihinden itibaren de farklı bir kamu kurumunda 4/b sözleşmeli olarak çalışmaktayım. 4/b sözleşmeli ise başladığımdan beri yıllık izin kullanmadım.Hizmet birleştirme yaparak iki senelik yıllık izin hakkımı elde edebilir miyim, kurumum 4/b sözleşmeli olduğum için olmaz diyor, eski kurumda da tam olarak iki yılı doldurmadığım için orda içerde iznim kalmadı ama aynı yerden devam etseydim şuanda kullanılmayan iki tane birden yıllık izin hakkımı olacaktı. Sizce bu mümkün mü, eski kurumumla hizmet birleştirme yapılırsa geriye kalan yıllık iki ay( 20+20 ) yıllık izni kullanabilir miyim?

Yardımcı olursanız sevinirim.