Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


15 Mayıs 2025 05:15
sedanur
ben Kütahya sağlık bilimlerinde çalışan ve ekpss den atanmış bir memurum ama benim memleketim İzmir olduğu için İzmir deki üniversitelere geçiş yapmak istiyorum kütahyalı olan geçiş yapmak isteyen varsa bana ulaşabilir mi ?

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