ben Kütahya sağlık bilimlerinde çalışan ve ekpss den atanmış bir memurum ama benim memleketim İzmir olduğu için İzmir deki üniversitelere geçiş yapmak istiyorum kütahyalı olan geçiş yapmak isteyen varsa bana ulaşabilir mi ?

ben Kütahya sağlık bilimlerinde çalışan ve ekpss den atanmış bir memurum ama benim memleketim İzmir olduğu için İzmir deki üniversitelere geçiş yapmak istiyorum kütahyalı olan geçiş yapmak isteyen varsa bana ulaşabilir mi ?