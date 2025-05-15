Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


15 Mayıs 2025 05:21
Kütahya da memurum Kütahya sağlık bilimleri üniversitesin de 2 buçuk yıldır memurum ve ekpss den ata
Kütahya sağlık bilimlerinden Ege 9 Eylül katip çelebi demokrasi üniversitesi olur Manisa olur Celal bayar üniversitesi bu gibi üniversitelere geçiş yapmak istiyorum becayiş arıyorum

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