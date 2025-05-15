Devlette kadrolu veya sözleşmeli bir öğretmen ekders verebilir mi

bir öğretmen devleti atandıktan sonra özel ek ders verebilir mi vermesi durumunda bir vergi ödemesi bir yere bildirmesi gerekir mi yada bu tespit edilirse yaptırımı ne olur.

bir öğretmen devleti atandıktan sonra özel ek ders verebilir mi vermesi durumunda bir vergi ödemesi bir yere bildirmesi gerekir mi yada bu tespit edilirse yaptırımı ne olur.