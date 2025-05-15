Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2025 05:25
Devlette kadrolu veya sözleşmeli bir öğretmen ekders verebilir mi
bir öğretmen devleti atandıktan sonra özel ek ders verebilir mi vermesi durumunda bir vergi ödemesi bir yere bildirmesi gerekir mi yada bu tespit edilirse yaptırımı ne olur.

Pratik Hoca
Şef
15 Mayıs 2025 06:10

Yeni Ömk ile özel ders vermek yasak ve cezası maaş kesim cezası.

Bu yasağın temel amacı, tüm öğrencilere eşit eğitim fırsatı sunabilmek ve öğretmenlerin ana görevleri olan sınıf içindeki eğitime daha fazla odaklanmalarını sağlamaktır.

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