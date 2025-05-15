Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2025 05:25
Devlette kadrolu veya sözleşmeli bir öğretmen özel ders verebilir mi?

bir öğretmen devleti atandıktan sonra özel ek ders verebilir mi vermesi durumunda bir vergi ödemesi bir yere bildirmesi gerekir mi yada bu tespit edilirse yaptırımı ne olur.


Pratik Hoca
Şef
15 Mayıs 2025 06:10

Yeni Ömk ile özel ders vermek yasak ve cezası maaş kesim cezası.

Bu yasağın temel amacı, tüm öğrencilere eşit eğitim fırsatı sunabilmek ve öğretmenlerin ana görevleri olan sınıf içindeki eğitime daha fazla odaklanmalarını sağlamaktır.


buralarda925
Memur
15 Mayıs 2025 07:48
nafaka davasını gider olarak 3 hocaya atılmış 1500 lira var onların kim olduğunu öğrenip şikayet edeceğim bakalım sonuç ne olacak dava açılmadan bir ay önce ayarlanmış okulda ders veren hocalardan özel ders aldı gösterip para göndermiş ibandan bu zaten etik de değil bildiğim kadarıyla hemde suç olmalı bencede vergilendirilmemis kazançtan tutun ek ise bile girer artık yaptıklarını ceksinler verdiğiniz bilgi için tskler
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