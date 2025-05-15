Devlette kadrolu veya sözleşmeli bir öğretmen özel ders verebilir mi?

nafaka davasını gider olarak 3 hocaya atılmış 1500 lira var onların kim olduğunu öğrenip şikayet edeceğim bakalım sonuç ne olacak dava açılmadan bir ay önce ayarlanmış okulda ders veren hocalardan özel ders aldı gösterip para göndermiş ibandan bu zaten etik de değil bildiğim kadarıyla hemde suç olmalı bencede vergilendirilmemis kazançtan tutun ek ise bile girer artık yaptıklarını ceksinler verdiğiniz bilgi için tskler

nafaka davasını gider olarak 3 hocaya atılmış 1500 lira var onların kim olduğunu öğrenip şikayet edeceğim bakalım sonuç ne olacak dava açılmadan bir ay önce ayarlanmış okulda ders veren hocalardan özel ders aldı gösterip para göndermiş ibandan bu zaten etik de değil bildiğim kadarıyla hemde suç olmalı bencede vergilendirilmemis kazançtan tutun ek ise bile girer artık yaptıklarını ceksinler verdiğiniz bilgi için tskler