Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2025 05:47
Hafta Sonu Zorunlu(Atölye) Eğitime Gitmek Şart mı?

Önümüzdeki 3 hafta boyunca cumartesi ve pazar olarak saat 11.00'den 14.00'e kadar yazarlık atölyesi diye bir eğitime çağırdılar. Yıl içinde zaten gönüllülük esasına göre! hafta içi 2 gün olmak üzere bu eğitimi almıştım. Şimdi aynı eğitimi bir de yanımızda okuldan bir öğrenci ile almamızı istiyorlar. Açıkçası hafta içi olsa neyse ama hafta sonu olması yüzünden gitmek istemiyorum. Evim İstanbul Anadolu yakasında kurs ise Bakırköy'de. Yanımdaki öğrencinin sorumluluğu ayrı dert ulaşım ayrı dert. Ne yapabilirim sizce gitmesem soruşturma açılır mı? İdare uyarı cezası alırsın tarzı bir şey dedi. Herhangi bir sendikaya üye değilim.

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