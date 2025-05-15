tayin de genel yerine mazeret tayini yazma

öncelikle cevap verecek olan birisi olursa sevinirim benim için önemli bir konu . 02. 18 Nisan tarihleri arasında yapılan nas tayinini yanlışla mazeret tayinini isaretlemem sebebi ile tayini 1 şuan için 1 sene daha uzadı. Bana bu konu hakkında başvuru yapıp sonuç olumlu alan kişi ve kişilerin bilgisine ihtiyacım var yardımcı olabilecek birileri var ise ve emsal karar da varsa sevenirim. Bı de gerekli yerlerede yazışmalarda yapıldı son çare olarak buraya yazıyorum. ayrıca 10.02 oluşturduğum evrak 17.02.2025 tarihinde mahkeme tarafından olumsuz raporlanip tarafına 21.02.2025 tarihinde tebliğ edildi 17 sinde oluşturulduğu zaman ya da 18 Nisan da tebliğ edilse yine sorun olmayacaktı. Hazırlayan kişi evrağımı geç yoklamasından dolayı kuruma tercihlerim oluşmadı. YARDIMCI OLACAK KİŞİLER İLETİŞİM KURAR İSE SEVİNİRİM. İYİ GÜNLER TERCİH YAPANLARA SİMDİDEN HAYIRLI OLSUN DİYORUM...

öncelikle cevap verecek olan birisi olursa sevinirim benim için önemli bir konu . 02. 18 Nisan tarihleri arasında yapılan nas tayinini yanlışla mazeret tayinini isaretlemem sebebi ile tayini 1 şuan için 1 sene daha uzadı. Bana bu konu hakkında başvuru yapıp sonuç olumlu alan kişi ve kişilerin bilgisine ihtiyacım var yardımcı olabilecek birileri var ise ve emsal karar da varsa sevenirim. Bı de gerekli yerlerede yazışmalarda yapıldı son çare olarak buraya yazıyorum. ayrıca 10.02 oluşturduğum evrak 17.02.2025 tarihinde mahkeme tarafından olumsuz raporlanip tarafına 21.02.2025 tarihinde tebliğ edildi 17 sinde oluşturulduğu zaman ya da 18 Nisan da tebliğ edilse yine sorun olmayacaktı. Hazırlayan kişi evrağımı geç yoklamasından dolayı kuruma tercihlerim oluşmadı. YARDIMCI OLACAK KİŞİLER İLETİŞİM KURAR İSE SEVİNİRİM. İYİ GÜNLER TERCİH YAPANLARA SİMDİDEN HAYIRLI OLSUN DİYORUM...