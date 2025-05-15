Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


15 Mayıs 2025 09:59
Yükseköğretim bakanlığı kurulmalı

merkez taşra teşkilatı olmalı ünv. taşra teşkilatı olmalı yök ve bütün üst kuruluşlar kapatılmalı


sayli1289
Memur
15 Mayıs 2025 10:14

altına imzamı atarım


bilgisayartekniker
Memur
15 Mayıs 2025 10:35

+yükseköğretim ile ilgili tüm iş ve işlemler tek bir bakanlık ile yürütülmeli

++yök ve diğer yükseköğretim kuruluşları köhne ve çağdışı kalmıştır(yök sadece akademik personeli merkezine almaktadır)

+++bu şekilde idari personele tayin nakil hakları gelmiş olacaktır

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