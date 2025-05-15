Yükseköğretim bakanlığı kurulmalı

+yükseköğretim ile ilgili tüm iş ve işlemler tek bir bakanlık ile yürütülmeli

++yök ve diğer yükseköğretim kuruluşları köhne ve çağdışı kalmıştır(yök sadece akademik personeli merkezine almaktadır)

+++bu şekilde idari personele tayin nakil hakları gelmiş olacaktır