Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


15 Mayıs 2025 10:02
Giyim Yardımları Faiziyle Geri Alınıyor?

Merhaba arkadaşlar bugün çıkan haberler hakkında bilgisi olan var mı DSİ de başlamış denildi DSİ calisanlari bilgi verirse sevinirim böyle bişey yoktur umarim


mehmetali tandogan
Aday Memur
15 Mayıs 2025 10:36
https://www.sozcu.com.tr/memura-kiyafetten-haciz-yagacak-p173994
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