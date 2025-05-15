KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : crops35


15 Mayıs 2025 11:02
Yurt dışında yüksek lisans için IELTS kursu önerisi

Merhaba başlıktan anlaşılacağı üzere yurt dışında yükseklisans yapmam gerekecek IELTS sınavından 7 puan istiyorlar. Önerebileceğiniz IELTS kursları var mıdır ?


newoguzconcept
15 Mayıs 2025 11:18

İş başvurularım için IELTS sınavına girmem gerekiyordu. Bu süreçte, daha önce YDS için Kariyer Yolundan eğitim almış bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ben de orayı tercih ettim. Eğitim süreci beklentimin çok üzerindeydi. Hocalar kesinlikle sıradan bir genel İngilizce hocası değil; her biri alanında oldukça yetkin ve deneyimli.

Dört beceri alanında (reading, listening, writing, speaking) hangi kısımlarda eksik olduğumu nokta atışıyla tespit ettiler ve tamamen bana özel bir program uyguladılar. Özellikle writing konusunda çok zorlanıyordum. Önce altyapımı oturtmamı sağladılar, ardından da sınavda fark yaratan püf noktaları öğrettiler. Eğitim sürecinden son derece memnun kaldım ve gerçekten minnettarım.

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