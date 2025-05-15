Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mayıs 2025 11:45
70 YDS PUANI KENDİ KENDİNE ÇALIŞARAK ALINIR KURS ŞART MI

BU KONUDA ARKADAŞLAR TECRÜBELERİNİZİ PAYLAŞMANIZI RİCA EDECEĞİM TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN İYİ ÇALIŞMALAR


Defender0606
Aday Memur
15 Mayıs 2025 12:02
önceden 50 ve üstü puan almışsın yani temelin varsa kendin çalışarak alabiilirsin. Ben o şekilde almıştım.
Toplam 1 mesaj

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