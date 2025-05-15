Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mayıs 2025 12:02
Bayram Tatili 2-5 Haziran

5 Haziran Perşembe arefe, cuma bayram olması sebebiyle acaba 2 Haziran Pazartesi ve 5 Haziran perşembe arasınıda idari izin sayarlar mı? Var mı geçmişte örneği?


F4ntomm
Şef
15 Mayıs 2025 12:06
Ramazan bayramını tatil yaptılar kurban bayramını yapacaklarını sanmıyorum.belki turizm sezonu olması dolayısıyla yapabilirler ama
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